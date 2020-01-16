Москва, , 19:48 — REGNUM На общем собрании клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) было принято решение о проведении чемпионата России по футболу без матчей плей-офф и расширении участников лиги до 18 команд. Об этом сегодня, 16 января, сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.

На этом собрании Прядкин был досрочно переизбран на посте президента сроком на пять лет.

По словам Прядкина, собрание РПЛ проголосовало за «гладкий чемпионат», но за расширение до 18 команд. Работе по структуре нового чемпионата предстоит кропотливая, при том, что некоторые клубы были против этой новации, но большинство — за.

«А с какого сезона он будет введен, будем обсуждать позднее с РФС. Но не будем забывать о существовании ФНЛ, ПФЛ. Надо подойти к лицензированию», — отметил Прядкин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, реформа РПл активно обсуждалась с лета 2019 года. На расширении лиги настаивали ведущие клубы, которые рассчитывают, что это приведет к увеличению объемов игровой практики футболистов для более успешного выступления в еврокубках.