Псков, , 16:48 — REGNUM Международный фестиваль по волейболу состоится в Пскове с 17 по 19 января. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре Пскова, соревнования пройдут в спортивном зале Дома спорта «Барс».

В них примут участие команды юношей 2004−2005 годов рождения и девушек 2005−2006 годов рождения.

Заявлены участники из Псковской области, Санкт-Петербурга, Москвы, Твери, Карелии, а также Белоруссии, Эстонии и Латвии. Всего фестиваль соберёт 240 спортсменов.

Соревнования откроются 17 января.