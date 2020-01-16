Лозанна, Швейцария, 16 января 2020, 16:02 — REGNUM Российский конькобежец Павел Таран выиграл бронзовую медаль в масс-старте на юношеских Олимпийских играх, которые проходят в Лозанне (Швейцария).
Золотую медаль выиграл японец Мотонага Арито. Вторым финишировал колумбиец Диего Амайа Мартинес.
Российские спортсмены лидируют в медальном зачёте юношеских Олимпийских играх. На их счету 16 наград, из которых пять золотых, восемь серебряных и три бронзовые. Игры завершатся 22 января.
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