Владивосток, , 15:39 — REGNUM Омский «Авангард» одержал победу над владивостокским «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Авангарда» шайбы забросили нападающие Алексей Потапов, Кирилл Семёнов и Сергей Шумаков. У «Адмирала» единственный точный бросок на счету форварда Мартина Бакоша.

На сегодняшний день «Авангард» занимает третье место в турнирной таблице КХЛ, в активе команды 68 очков после 49 матчей. «Адмирал» идёт на 17-м месте, на его счету 49 очков после 47 игр.

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