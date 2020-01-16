Хабаровск, , 15:29 — REGNUM Новосибирская «Сибирь» одержала победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 2:1.

На 12-й минуте матча счёт открыл нападающий «Сибири» Данил Романов. В конце второго периода форвард «Амура» Кирилл Рассказов восстановил равенство в счёте.

Победитель определился в серии послематчевых буллитов. Решающий бросок исполнил нападающий «Сибири» Микаэль Руохомаа.

На сегодняшний день «Сибирь» занимает 10-е место в турнирной таблице КХЛ, в активе команды 57 очков после 48 матчей. «Амур» идёт на 21-м месте, на его счету 44 очка после 48 игр.

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