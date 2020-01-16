Эр-Рияд, , 15:15 — REGNUM Российский гонщик Андрей Каргинов из команды «КамАЗ-мастер» стал победителем 11-м этапе гонки «Дакар-2020». Каргинов преодолел дистанцию в 379 км за 4 часа 44 минуты 51 секунду.

Второе и третье места также заняли экипажи «КамАЗ-мастер», которые возглавляют Дмитрий Сотников (+1.27) и Антон Шибалов (+3.25).

Напомним, ралли-марафон «Дакар-2020» проходит в Саудовской Аравии. Заключительный этап ралли состоится 17 января.

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