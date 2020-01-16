Москва, , 14:27 — REGNUM Футболисты из стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), с 1 июля 2020 года не будут считаться легионерами в чемпионате России. Такое решение приняло министерство спорта России, приказ которого 16 января опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что, помимо футбола, игроки из стран ЕАЭС не будут считаться легионерами в российских соревнованиях по баскетболу, волейболу, регби и хоккею на траве.

Напомним, в состав ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Ранее статус легионеров был отменен только для белорусских спортсменов.

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