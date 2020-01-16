Вашингтон, , 14:16 — REGNUM Американская модель Джейми Фронтс подала второй иск против российского боксёра Сергея Ковалёва. Об этом 16 января сообщает портал TMZ.

Сообщается, что в июне 2019 года Ковалёв был задержан в США по подозрению в избиении женщины. Фронтс заявила, что отклонила ухаживания спортсмена, после чего тот вошёл в её номер, где и произошел инцидент. Модель утверждает, что она получила перелом носа, сотрясение мозга и смещение шейного диска.

После первого иска Фронтс согласилась на выплату компенсации в размере $650 тыс. тремя частями. Однако, как она заявила, после первых $250 тыс. выплаты прекратились. Это и стало причиной подачи второго иска.