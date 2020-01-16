Кострома, , 14:13 — REGNUM Спортивные школы олимпийского резерва Костромы № 2 и № 4 получат государственную финансовую поддержку 10 млн рублей, — сообщает Smi44.

На эти деньги купят специализированное оборудование и спортивный инвентарь для отделений волейбола, баскетбола, настольного тенниса, бокса и дзюдо. Спортсмены теперь смогут выезжать на учебно-тренировочные мероприятия и соревнования всероссийского уровня.

Денежные средства выделены в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Проект направлен на развитие материально-технической базы спортивных учреждений по всем регионам России.