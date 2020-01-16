Москва, , 13:54 — REGNUM Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил, что готов заменить кого-либо в поединке между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. Запись выступления доступна на YouTube.

«Этот бой уже срывался четыре раза. Нет гарантий, что это не произойдет вновь», — сказал Макгрегор.

По его словам, он готов заменить одного из бойцов в случае, если кто-то из них снова откажется выходить на поединок.

Напомним, бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен пройти 18 апреля в Нью-Йорке. Эта будет пятая попытка организовать этот бой, ранее поединок отменялся из-за травм спортсменов.

Читайте также: Нурмагомедов выдвинул Макгрегору условия для реванша