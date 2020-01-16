Москва, , 12:29 — REGNUM Главный тренер мужской сборной России по гандболу Эдуард Кокшаров покинул свой пост. Об этом 16 января сообщается на сайте Федерации гандбола России (ФГР).

«Не могу оставаться у руля сборной, так как не выполнил задачу, хотя всей душой хотел исправить ситуацию», — сказал Кокшаров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная России потерпела три поражения на чемпионате Европы и выбыла с турнира. Команда уступила сбоорным Венгрии (25:26), Исландии (23:34) и Дании (28:31).

Кокшаров был главным тренером сборной России с июля 2017 года. Под его руководством команда заняла 14-е место на чемпионате мира 2019 года.

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