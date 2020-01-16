Мельбурн, Австралия, , 12:01 — REGNUM Российские теннисистки узнали своих соперниц по первому кругу Открытого чемпионата Австралии — Australian Open. В Мельбурне 16 января прошла жеребьёвка турнира в женском одиночном разряде.

Первая ракетка России Екатерина Александрова сыграет с Хиль Белен Тайхман (Швейцария), Анастасия Павлюченкова — с Ниной Стоянович (Сербия), Вероника Кудерметова — с Сарой Соррибес-Тормо (Испания), Дарья Касаткина — с Мэдисон Кис (США).

Кроме того, Мария Шарапова стартует на турнире матчем с Донной Векич (Хорватия), Анастасия Потапова — с Сереной Уильямс (США), Виталия Дьяченко — с Даниэль Коллинз (США), Анна Блинкова — с Ясмине Паолини (Италия), Светлана Кузнецова — с Маркетой Вондроушовой (Чехия).

Отметим также, что первая ракетка мира австралийка Эшли Барти выйдет на корт с Лесей Цуренко (Украина), Каролина Плишкова (Чехия) — с Кристиной Младенович (Франция), Наоми Осака (Япония) — с Мари Боузковой (Чехия), Симона Халеп (Румыния) — с Дженнифер Брэйди (США).

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