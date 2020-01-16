Мельбурн, Австралия, , 11:43 — REGNUM Российские теннисисты Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублёв узнали своих соперников по первому кругу Открытого чемпионата Австралии — Australian Open.

В Мельбурне прошла жеребьёвка турнира в мужском одиночном разряде. Медведев сыграет с американским теннисистом Фрэнсисом Тиафо, Хачанов — с победителем квалификации, а Рублёв — с австралийцем Кристофером О'Коннеллом.

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль (Испания) начнёт турнир матчем с Уго Дельеном (Боливия), Новак Джокович (Сербия) — с Яном-Леннардом Штруффом (Германия), Роджер Федерер (Швейцария) — с Стивом Джонсоном (США).

Кроме того, Доминик Тим (Австрия) встретится с Адрианом Маннарино (Франция), Александр Зверев (Германия) — с Марко Чеккинато (Италия), Стефанос Циципас (Греция) — с Сальваторе Карузо (Италия).

Напомним, матчи основной сетки Australian Open начнутся 20 января.

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