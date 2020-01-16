Ростов-на-Дону, , 11:31 — REGNUM В футбольный клуб «Ростов» вернулся белорусский полузащитник Тимофей Калачёв. Информацию об этом ИА REGNUM подтвердили в пресс-службе жёлто-синих.

Футболист принят на работу старшим тренером в академии футбола. В этой должности он будет «курировать воспитанников в возрасте 15−17 лет, а также станет одним из тренеров «Ростов» — 2004». По словам Калачёва, его задача и задача тренерского штаба академии — «продолжать рост и воспитать достойные кадры для «Ростова».

ИА REGNUM напоминает, что Тимофей Калачёв защищал клубные цвета «Ростова» с 2006 года. Игрок провёл более 200 матчей.