Сент-Луис, США, , 11:10 — REGNUM 16 января в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла на домашней арене «блюзменов» «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой гостей из Филадельфии в овертайме — 4:3.

Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов отметился результативной передачей в овертайме, которая помогла Якубу Ворачеку принести победу «пилотам».

Таким образом, «Сент-Луис», будучи одним из фаворитов текущего чемпионата, прервал свою четырехматчевую серию из побед. «Филадельфия», напротив, выиграла свою вторую встречу к ряду.

«Сент-Луис» возглавляет турнирную таблицы Западной конференции с 68 очками в активе, опережая ближайшего преследователя «Даллас» на 10 очков. «Филадельфия» идёт на 8-й строчке Восточной конференции, набрав 56 очков в 47 матчах чемпионата.