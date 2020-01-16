Хьюстон, США, , 11:05 — REGNUM «Портленд Трэйл Блэйзерс» одержал победу над «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 117:107.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Хьюстона» Расселл Уэстбрук, оформивший трипл — дабл из 31 очка, 11 подборов и 12 подборов. В составе «Портленда» наибольшую результативность показал разыгрывающий Дэмьен Лиллард, набравший 25 очков.

Таким образом, «Хьюстон» потерпел второе поражение подряд. «Портленд» выиграл третий матч за последние шесть игр.

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