Сакраменто, США, , 10:58 — REGNUM «Даллас Маверикс» одержал победу над «Сакраменто Кингз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 127:123.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Сакраменто» Де Аарон Фокс, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 12 результативных передач.

В составе «Далласа» наибольшую результативность показал разыгрывающий Лука Дончич, сделавший трипл-дабл из 25 очков, 15 подборов и 17 подборов.

Таким образом, «Сакраменто» проиграл в третий раз подряд. «Даллас» продлил победную серию до трёх матчей.

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