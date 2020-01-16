Орландо, США, , 10:39 — REGNUM «Орландо Мэджик» одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 119:118.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Лейкерс» Куинн Кук, набравший 22 очка. Кроме того, форвард Леброн Джеймс оформил дабл-дабл из 19 очков и 19 результативных передач.

В составе «Орландо» наибольшую результативность показал разыгрывающий Маркелл Фульц, сделавший трипл-дабл из 21 очка, 11 подборов и 10 подборов.

Таким образом, «Лейкерс прервали девятиматчевую победную серию. «Орландо» одержал четвёртую победу в последних пяти матчах.

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