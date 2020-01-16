Хобарт, Австралия, 16 января 2020, 09:59 — REGNUM Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Хобарте (Австралия) после отказа представительницы Испании Гарбинье Мугурусы, которая снялась с матча.
На стадии 1/8 финала Кудерметова обыграла американскую теннисистку Катрин Беллис со счётом 7:6 (8:6), 6:1. За выход в финал турнира она поспорит с китайской теннисисткой Чжан Шуай.
Турнир в Хобарте завершится 18 января. Общий призовой фонд соревнований составляет $275 тыс.
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