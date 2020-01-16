Аделаида, Австралия, 16 января 2020, 09:51 — REGNUM Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над представителем Великобритании Даниэлем Эвансом в четвертьфинале турнира в Аделаиде (Австралия). Встреча, продолжавшаяся 2 часа 1 минуту, завершилась со счётом 6:4, 3:6, 6:3.
Рублёв 12 раз подал навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовал 2 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника пять эйсов, одна ошибка на подаче и один брейк.
В полуфинале турнира Рублёв сыграет с победителем матча между австралийским теннисистом Алексом Болтом и представителем Канады Фелиском Оже-Альяссимом.
Читайте ранее в этом сюжете: Рублёв обыграл Куэрри и вышел в четвертьфинал турнира в Аделаиде