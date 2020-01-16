Сент-Луис, США, , 09:41 — REGNUM «Филадельфия Флайерз» одержала победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Филадельфии» шайбы забросили нападающие Тайлер Питлик, Михаэль Раффль, Трэвис Конечны и Якуб Ворачек. Российский защитник Иван Проворов отметился результативной передачей.

В составе «Сент-Луиса» точными бросками отметились Джастин Фолк, Райан О’Райлли и Александр Стин.

На сегодняшний день «Филадельфия» занимает 12-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 56 очков после 47 матчей. «Сент-Луис» идёт на первом месте с 68 очками после 48 игр.

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