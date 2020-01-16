Монреаль, Канада, , 09:19 — REGNUM «Чикаго Блэкхоукс» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Чикаго» дубль оформил нападающий Зак Смит. Также голы забили Алекс Дэбринкэт и Дрейк Каджула.

«Монреаль» ответил единственной шайбой, которую забросил Филип Дано после передачи российского форварда Ильи Ковальчука.

На сегодняшний день «Чикаго» занимает 20-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 50 очка после 48 матчей. «Монреаль» идёт на 24-м месте с 47 очками после 48 игр.

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