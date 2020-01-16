Яунде, , 09:28 — REGNUM Кубок африканских наций будет разыгран в Камеруне в период с 9 января по 6 февраля 2021 года. Об этом передает RFI Kiswahili со ссылкой на заявление Федерации футбола Камеруна и Африканской конфедерации футбола (КАФ).

По информации журналистов радиостанции, турнир был перенесен с июня/июля 2021 года из-за летнего сезона дождей в западноафриканской стране.

Как отмечают журналисты, дополнительное обсуждение данных изменений также пройдет на следующем заседании Исполнительного комитета КАФ. Оно состоится при чемпионате Африки по мини-футболу, который пройдет с 28 января по 7 февраля 2020 года в Эль-Аюне, Марокко.

Решение о переносе Кубка африканских наций на зимний сезон может также коснуться турниров 2023 и 2025 годов, которые должны состояться в западноафриканских Кот-д'Ивуаре и Гвинее, где в летние месяцы также проходит сезон дождей.