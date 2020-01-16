Монреаль, Канада, , 09:07 — REGNUM 16 января в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» принял на своей площадке «Чикаго Блэкхокс». Встреча прошла при 21 тысячах зрителей крупнейшего стадиона лиги «Белл Центр» в Монреале и завершилась победой гостей с крупным преимуществом в счете — 4:1.

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук отличился голевой передачей на Филипа Дано, который забросил единственную шайбу «хабар» в матче в начале второго периода. Нападающий, чей переход от статуса свободного агента до игрока «Канадиенс» состоялся накануне нового года, хорошо проявляет себя в первых матчах за клуб.

За 6 игр в стане «хабс» 36-летний россиянин набрал 5 (1+4) очков по системе «гол+пас», заслужив доверие тренера и, соотвественно, больше игрового времени. В последнем матче Ковальчук провёл на льду 20 минут и 57 секунд, заработав результативный балл и положительным показатель в графе полезности «+1».

Несмотря на очередной балл Ильи Ковальчука за свой новый клуб, «Чикаго» не составило труда выйти победителем. Гол Зака Смита, заброшенный в меньшинстве, на первых минутах матча задал темпы игры «Блэкхокс» — быстрый неуступчивый хоккей. На 8-й минуте встречи экс-нападающий «Оттавы» Зак Смит оформил дубль в ворота канадской команды, установив преимущество «Чикаго» в счете — 2:0. Во втором «хабс» отыграли одну шайбу с помощью гола Филипп Дано, но соперник тут же вернул прежнюю разницу в счете. Большинство реализовало юное дарование «Блэкхокс» Алекс Дебринкэт — 3:1. А на 11-й минуте третьего периода форвард «Чикаго» Дрейк Каггиула своим силами установил итоговый счёт встречи, принеся команде победу. «Блэкхокс» продлили свою победную серию до трёх матчей.

На данный момент «Чикаго» удерживает 10-ю строчку турнирной таблицы Западной конференции, набрав 50 очков в 48 матчах чемпионата.