Монако, , 08:20 — REGNUM «Монако» потерпел крупное поражение от ПСЖ в матче 15-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:4.

В составе ПСЖ дубль оформил нападающий Килиан Мбаппе, ещё по голу забили Неймар, реализовавший пенальти, и полузащитник Пабло Сарабия.

Футболисты «Монако» смогли ответить единственным голом, который забил хавбек Тьемуэ Бакайоко. Российский полузащитник Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 69-й минуте, он не отметился результативными действиями.

На сегодняшний день ПСЖ занимает первое место в чемпионате Франции, в активе команды 49 очков после 20 туров. «Монако» идёт на девятом месте с 29 очками.

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