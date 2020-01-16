Лас-Вегас, США, , 07:26 — REGNUM Клуб Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» сообщил об увольнении с поста главного тренера команды Жерара Галлана на своем официальном портале. Приемником специалиста стал Питер Дебур, который был уволен с той же должности из «Сан-Хосе Шаркс» месяц назад.

Питер Дебур — второй тренер в истории молодого «Вегаса». Клуб начал своего существование в июне 2017 года, когда назначил главным тренером канадца Жерара Галлана. Со специалистом клуб побил всевозможные рекорды для команд-новичков, добравшись до финала Кубка Стэнли в своем первом сезоне, где уступил в пяти матчах «Вашингтону».

Во втором сезоне Галлан также вывел команду в плей-офф, но в первом раунде сильнее оказался «Сан-Хосе Шаркс» под предводительством Дебура, который по иронии судьбы спустя полгода присоединился к «золотым рыцарям».

На данный момент «Вегас» удерживает за собой 9-ю строчку Запада, имея в своем активе 54 результативных балла за 49 матчей чемпионата.