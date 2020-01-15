Ростов-на-Дону, , 19:38 — REGNUM Футбольный клуб «Ростов» расторг контракт с польским защитником. Мацей Вилюш покидает команду по обоюдному согласию сторон. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе жёлто-синих 15 января.

Трёхлетний контракт с футболистом был заключён летом 2017 года. За этот период он сыграл в 46 матчах за «Ростов» и стал автором одного гола.

Вилюш становился чемпионом Польши, завоёвывал Суперкубок Польши. Теперь игрок будет защищать клубные цвета «Урала» (Екатеринбург).