Лозанна, Швейцария, , 15:57 — REGNUM Российский конькобежец Александр Сергеев завоевал золотые медали в эстафете в составе смешанной команды на юношеских Олимпийских играх в швейцарской Лозанне.

Сергеев выступал в команде, в которую также вошли Юкино Йосида (Япония), Сини Сиро (Финляндия) и Игнас Гшвентнер (Австрия). Они опередили ближайших преследователей на 1,82 секунды.

Напомним, в юношеской Олимпиаде принимают участие спортсмены от 14 до 18 лет из более чем 70 стран. Они разыгрывают 81 комплект наград в 16 видах спорта.

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