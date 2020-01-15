Мадрид, , 15:43 — REGNUM Мадридский «Реал» отдал украинского вратаря Андрея Лунина в аренду в «Овьедо». Об этом 15 января на сайте клуба.

Отмечается, что соглашение об аренде 20-летнего игрока рассчитано до 30 июня. Первую половину текущего сезона Лунин провел также в аренде — в «Вальядолиде». Он сыграл в двух матчах Кубка Испании, в которых пропустил одни гол.

Напомним, летом 2018 года Лунин перешел в «Реал» из украинской «Зари» за €8,5 млн, после чего был отправлен в аренду в «Леганес».

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