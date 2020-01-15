Окленд, Новая Зеландия, , 15:30 — REGNUM Российский теннисист Карен Хачанов проиграл представителю Австралии Джону Миллману в матче второго круга турнира в Окленде (Новая Зеландия). Встреча, продолжавшаяся 1 час 49 минут, завершилась со счётом 6:4, 3:6, 3:6.

Рублёв шесть раз подал навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовал 2 из 3 брейк-пойнтов. На счету его соперника пять эйсов, две ошибки на подаче и четыре брейка.

В четвертьфинале турнира Хачанов сыграет с французским теннисистом Бенуа Пэром.

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