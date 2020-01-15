Уфа, , 15:09 — REGNUM Указ о подготовке и проведении в Уфе этапа чемпионата мира по волейболу FIVB-2022 подписал глава Башкирии Радий Хабиров. Соответствующий документ 15 января опубликован на официальном интернет-портале республики.

Согласно указу, правительству Башкирии поручено совместно с оргкомитетом чемпионата, который пройдет в Уфе в 2022 году, до конца текущего года разработать и утвердить план мероприятий и смету расходов по его проведению.

Контроль за исполнением данного указа возлагается на администрацию главы Башкирии.

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