Лозанна, Швейцария, , 14:58 — REGNUM Российские биатлонисты выиграли серебряные медали на юношеских Олимпийских играх в смешанной эстафете. В составе команды выступали Алёна Мохова, Анастасия Зенова, Денис Иродов и Олег Домичек.

Сборная России отстала от победителей на 43,7 секунды. При этом на огневых рубежах они потратили 12 дополнительных патронов и один раз ушли на штрафной круг.

Золотые награды выиграли биатлонисты из Италии, преодолев дистанцию за 1 час 10 минут 55,3 секунды. Они использовали шесть дополнительных патронов и не пробежав ни одного штрафного круга. Замкнули тройку спортсмены из Франции.

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