Эр-Рияд, , 14:21 — REGNUM Российский гонщик Андрей Каргинов из команды «КамАЗ-мастер» пришёл пятым на 10-м этапе гонки «Дакар-2020». Он отстал на 2 минуты 27 секунд от своего партнёра по команде Антона Шибалова, который выиграл этап.

Между ними расположились экипажи Дмитрия Сотникова («МАЗ»), Эдуарда Николаева («КамАЗ») и Герта Хюзинка («Рено»).

Таким образом, разрыв между Каргиновым и Шибаловым в общем зачёте сократился до 36 минут 8 секунд. Третьим идёт Сергей Вязович из «МАЗа», уступающий лидеру 1 час 40 минут. На 10-м этапе он потерял более получаса.

«Дакар"-2020. Грузовики. Общий зачёт

Андрей Каргинов («КАМАЗ») — 40:20.04 Антон Шибалов («КАМАЗ») — +36.08 Сергей Вязович («МАЗ») — +1:40.00 Алеш Лопрайс («Прага») — +2:21.18 Дмитрий Сотников («КАМАЗ») — +2:48.10.

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