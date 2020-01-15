Эр-Рияд, 15 января 2020, 14:21 — REGNUM Российский гонщик Андрей Каргинов из команды «КамАЗ-мастер» пришёл пятым на 10-м этапе гонки «Дакар-2020». Он отстал на 2 минуты 27 секунд от своего партнёра по команде Антона Шибалова, который выиграл этап.
Между ними расположились экипажи Дмитрия Сотникова («МАЗ»), Эдуарда Николаева («КамАЗ») и Герта Хюзинка («Рено»).
Таким образом, разрыв между Каргиновым и Шибаловым в общем зачёте сократился до 36 минут 8 секунд. Третьим идёт Сергей Вязович из «МАЗа», уступающий лидеру 1 час 40 минут. На 10-м этапе он потерял более получаса.
«Дакар"-2020. Грузовики. Общий зачёт
- Андрей Каргинов («КАМАЗ») — 40:20.04
- Антон Шибалов («КАМАЗ») — +36.08
- Сергей Вязович («МАЗ») — +1:40.00
- Алеш Лопрайс («Прага») — +2:21.18
- Дмитрий Сотников («КАМАЗ») — +2:48.10.
Читайте также: Двукратный чемпион «Формулы-1» попал в аварию на ралли «Дакар»