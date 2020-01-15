Эр-Рияд, , 14:07 — REGNUM Двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо, выступающий на ралли «Дакар-2020», попал в аварию на 10-м этапе гонки.

На 87-м км участка Алонсо неудачно съехал с дюны, после чего его автомобиль дважды перевернулся и встал на колёса. На машине оказалось повреждённым лобовое стекло.

https://twitter.com/dakar/status/1217361030940176384

По информации портала Motorsport.com, Алонсо и его штурман Марк Кома не пострадали и продолжили участие в гонке без лобового стекла. Затем они остановились, чтобы дождаться автомобиля техпомощи, и продолжили движение.

После девяти этапов Алонсо находился на 10-м месте в общем зачёте ралли-марафона.

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