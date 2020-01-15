Эр-Рияд, , 13:38 — REGNUM 10-й этап ралли-марафона «Дакар-2020» остановлен из-за плохих погодных условий. Об этом 15 января сообщает пресс-служба соревнований.

Сообщается, что ресурсы, выделенные на обеспечение безопасности участников ралли, почти полностью мобилизованы, а погодные условия существенно ухудшились. Поэтому организаторы приняли решение остановить 10-й этап гонки после 345-го километра.

Отмечается, что общая протяженность участка между городами Харад и Шубаята, должна была составить 534 км.

Напомним, ралли-марафон «Дакар-2020» проходит в Саудовской Аравии и завершится 17 января.

Читайте также: На седьмом этапе ралли «Дакар» погиб мотогонщик из Португалии Гонсалвеш