Вашингтон, , 13:27 — REGNUM Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» продлил контракт со шведским нападающим Никласом Бекстрёмом. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что стороны подписали новое соглашение, рассчитанные на пять лет, по которому он заработает $46 млн.

Напомним, Бекстрём играет за Вашингтон с 2007 года. Он является рекордсменом клуба по количеству результативных передач (698 в 934 матчах).

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