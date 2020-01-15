Тампа, США, , 13:16 — REGNUM 15 января в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержали победу над «Лос-Анджелеса Кингз». Встреча прошла при 19 тысячах зрителей «Амали Арены» и завершилась в пользу хозяев, после серии дополнительных штрафных бросков — 4:3.

Российский нападающий «Тампы-Бэй» Александр Волков отметился своим первым результативным действием в НХЛ. 22-летний дебютант этого сезона стал ключевой фигурой первого гола «молний». Воспитанник системы «СКА» на экваторе первого тайма ворвался в чужую зону, зрелищно переиграл защитника и, не глядя, совершил передачу на подоспевшего на помощь Алекса Киллорна, который точным броском в дальнюю «девять» сократил отставание «Лайтнинг» — 2:1. Россиянин набрал свое первое очко, проведя за основную команду «Тампы-Бэй» 7 матчей.

Также голами в составе «Лайтнинг» отличились Стивен Стэмкос (11-я минута) и Никита Кучеров (59-я минута), установив равенство на табло по итогу основного времени матча — 3:3. В серии послематчевых буллитов хозяева реализовали две попытки против одной у «Кингз». Стивен Стэмкос своим исполнением штрафного броска принёс «молниям» седьмую победу в очном противостоянии с «королями».

На сегодняшний день «Тампа-Бэй Лайтнинг» занимает пятую строчку в рамках турнирной таблицы Восточной конференции, имея в своём активе 60 очков за 46 матчей чемпионата.