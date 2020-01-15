Виннипег, Канада, , 12:03 — REGNUM 15 января в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» переиграл с «сухим» счетом «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла при 15 тысячах зрителей стадиона «Белл МТС» в Виннипеге и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

Голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк удостоился звания главного героя встречи, отразив все 42 броска в створ своих ворот. Таким образом, американский вратарь вышел на первое место в истории клуба по количеству сыгранных на «ноль» матчей. На счету Хеллебайка стали 18 «сухарей» в карьере за «Джетс», в свитере которых вратарь провёл 251 матч. Ранее данным рекордом обладал экс-голкипер «реактивщиков» Ондржей Павелец с 17 шат-аутами за карьеру.

Отметим, что на данный момент Коннор Хеллебайк является лучшим вратарем лиги текущего сезона по «сухим» матчам. На его счету 4 шат-аута за 39 сыгранных игр.