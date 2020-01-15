Мельбурн, Австралия, , 11:52 — REGNUM Из-за лесных пожаров прерваны матчи квалификации Открытого чемпионата Австралии — Australian Open. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что многие теннисисты стали жаловаться на проблемы с дыханием и качество воздуха. Так, из-за дыма был досрочно завершён матч Марии Шараповой с Лаурой Зигемунд.

После этого была остановлена игра Варвары Грачёвой с француженкой Хлоэ Паке. Российская теннисистка выиграла первый сет со счётом 6:2.

Днём ранее словенская теннисистка Далила Якупович снялась с матча со швейцаркой Стефани Фёгель из-за того, что ей стало плохо. Теннисистка упала на колени, кашляла и не могла подняться без посторонней помощи. Позже она заявила, что в тот момент не могла дышать.

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