Мельбурн, Австралия, 15 января 2020, 11:52 — REGNUM Из-за лесных пожаров прерваны матчи квалификации Открытого чемпионата Австралии — Australian Open. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что многие теннисисты стали жаловаться на проблемы с дыханием и качество воздуха. Так, из-за дыма был досрочно завершён матч Марии Шараповой с Лаурой Зигемунд.
После этого была остановлена игра Варвары Грачёвой с француженкой Хлоэ Паке. Российская теннисистка выиграла первый сет со счётом 6:2.
Днём ранее словенская теннисистка Далила Якупович снялась с матча со швейцаркой Стефани Фёгель из-за того, что ей стало плохо. Теннисистка упала на колени, кашляла и не могла подняться без посторонней помощи. Позже она заявила, что в тот момент не могла дышать.
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