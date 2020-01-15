Богота, , 11:44 — REGNUM Положительную допинг-пробу сдал колумбийский теннисист Роберт Фара. Об этом 14 января сообщил сам спортсмен на своей странице в Twitter.

Спортсмен заявил, что Международная теннисная федерация (ITF) проинформировала его о положительной допинг-пробе, в которой обнаружено запрещённое вещество болденон. В результате он не примет участия в турнире «Большого шлема» — Открытом чемпионате Австралии.

По словам Фары, он сдал 15 допинг-проб за год, и все они были отрицательными, а болденон часто находят в колумбийском мясе.

Напомним, Фара вместе со своим соотечественником Хуаном-Себастьяном Кабалем является лидером мирового рейтинга в парном разряде. За свою карьеру он выиграл 16 турниров в парном разряде, в том числе Уимблдон и US Open.

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