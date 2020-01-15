Аделаида, Австралия, 15 января 2020, 10:56 — REGNUM Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над представителем США Сэмом Куэрри в матче второго круга турнира в Аделаиде (Австралия). Встреча, продолжавшаяся 55 минут, завершилась со счётом 6:3, 6:3.
Рублёв семь раз подал навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовал 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника шесть эйсов, три ошибки на подаче и один брейк.
В четвертьфинале турнира Рублёв сыграет с британским теннисистом Даниэлем Эвансом.
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