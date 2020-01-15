Хобарт, Австралия, , 10:41 — REGNUM Российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу над представительницей США Катрин Беллис в матче второго круга турнира в Хобарте (Австралия). Встреча, продолжавшаяся 1 час 45 минут, завершилась со счётом 7:6 (8:6), 6:1.

Кудерметова 12 раз подала навылет, допустив четыре двойные ошибки, и реализовала пять брейк-пойнтов. На счету её соперницы три эйса, две ошибки на подаче и три брейка.

В четвертьфинале турнира Кудерметова сыграет с победительницей матча между испанской теннисисткой Гарбинье Мугурусой и представительницей Туниса Онс Жабер.

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