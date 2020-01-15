Москва, , 10:17 — REGNUM Московский ЦСКА одержал победу над мадридским «Реалом» в матче 19-го тура баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась со счётом 60:55.

Самым результативным игроком мачта стал защитник ЦСКА Майк Джеймс, который набрал 19 очков. В составе «Реала» наибольшую результативность показал форвард Трэй Томпкинс, на счету которого 14 очков.

На сегодняшний день ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Евролиги, имея в активе 39 очков после 19 матчей. «Реал» идёт на втором месте с 45 очками.

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