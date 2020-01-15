Уфа, , 10:18 — REGNUM Третий и четвертый этапы чемпионата России по мотогонкам на льду среди команд Суперлиги состоится в Уфе. Об этом 15 января сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению пресс-службы ведомства, соревнования пройдут 18−19 января на стадионе «Строитель». Начало соревнований в 14:00 часов.

Отмечается, что в турнире примут участие победители и призеры чемпионатов мира и Европы последних 15 лет. В составах команд выступят лучшие гонщики в ледовом спидвее из России и Швеции.

По словам чиновников, лидером чемпионата после двух этапов стала команда «Башкортостан» центра технических видов спорта имени Г. Кадырова.

Читайте ранее в этом сюжете: Костромич вошел в список лучших мотогонщиков России