Питтсбург, США, , 10:11 — REGNUM Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вышел на 72-е место по набранным очкам в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 15 января сообщается на сайте лиги.

Малкин набрал 1049 очков за карьеру в НХЛ и превзошёл результат завершившего карьеру Анри Ришара (1046). Следующей целью Малкина является результат канадца Дениса Потвена (1052).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Питтсбург» одержал победу над «Миннесотой» со счётом 7:3. Малкин оформил дубль и отдал одну результативную передачу.

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