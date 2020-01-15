Вашингтон, , 10:01 — REGNUM 15 января в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Баффало Сейбрз» обыграли «Вегас Голден Найтс» на своём льду. Встреча прошла при 18 тысячах зрителей «Кибэнк Центра» в Баффало и завершилась победой местной команды со счетом — 4:2.

Счёт встречи был довольно поздно открыт по хоккейным меркам. Лишь на 2-й минуте второго периода нападающий «Голден Найтс» Томаш Носек отличился с передач Чендлера Стивенсона и Ши Теодора — 1:0. Но «Баффало» удалось быстро перенять инициативу в свои руки и изменить ситуацию в счете. На 7-й и 20-ой минутах периода нападающие «клинков» Кайл Окпосо и Сэм Райнхарт реализовали по численному превосходству своей команды, установив е лидерство в счете — 2:1.

В начале третьего периода нападающий «золотых рыцарей» Райли Смит вернул матчу интригу, сравняв счёт на табло — 2:2. В роли ассистентов выступили защитник Ши Теодор и нападающий Уильям Карлссон. «Вегас» так и не смог завладеть преимуществом в счете в этом матче, Джек Айкель испортил все планы невадского коллектива, выведя вперёд «Баффало» на 8-й минуте периода. Капитан «клинков» эффектно прошёл через всю оборону соперника и с легкостью переиграл вратаря — 3:2. Под занавес встречи Кертис Лазар установил итоговый счёт, воспользовавшись положением соперника, который оставил свои ворота пустыми на последние минуты — 4:2.

На данный момент «Баффало Сейбрз», одержав вторую победу подряд, занимают 11-ю строчку турнирной таблицы Востока, имея в своём активе 49 очков за 47 матчей чемпионата.