Колумбус, США, , 09:36 — REGNUM «Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:0.

В составе «Коламбуса» шайбы забросили Александер Веннберг, Кевин Стенлунд и Райли Нэш. Российский защитник Владислав Гавриков отметился результативной передачей.

На сегодняшний день «Коламбус» занимает 15-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 54 очка после 47 матчей. «Бостон» идёт на третьем месте с 66 очками после 48 игр.

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