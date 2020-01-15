Колумбус, США, , 09:35 — REGNUM 15 января в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» принял на своём льду «Бостон Брюинз». Встреча прошла при 17 тысяч зрителей «Нэшнуайд Арены» в Колумбусе и завершилась победой местной команды с уверенным преимуществом в три шайбы — 3:0.

Российский защитник «Блю Джекетс» Владислав Гавриков отличился результативной передачей. 24-летний воспитанник ярославского «Локомотива» поспособствовал шайбе Александра Веннберга на 14-й минуте встречи, которая открыла счёт встречи в пользу «жакетов». Россиянин провёл на льду 20 минут и 32 секунды игрового времени и, помимо результативной передачи, отметился положительным значением в графе полезности — «+1».

В составе «Коламбуса» голами отличились Кевин Стенлунд, реализовавший численное большинство на 46-й минуте встречи, и Райли Нэш, записавший на свой счёт безассистенский гол на 54-й минуте.

На данный момент «Коламбус» занимает девятое место в зачёте Восточной конференции, насчитывая в своём активе 54 результативных балла за 47 матчей чемпионата.