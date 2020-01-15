Торонто, Канада, , 09:16 — REGNUM «Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 7:4.

В составе «Торонто» хет-трик оформил нападающий Остон Мэттьюс, ещё по шайбе забросили Джон Таварес, Фредерик Готье, Зак Хайман и Вильям Нюландер.

У «Нью-Джерси» хет-триком отметился форвард Блейк Коулман, один гол забил защитник Пи Кей Суббэн. Российский нападающий Никита Гусев отдал одну результативную передачу.

На сегодняшний день «Торонто» занимает 11-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 56 очков после 47 матчей. «Нью-Джерси» идёт на 27-м месте с 41 очком после 46 игр.

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