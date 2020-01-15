Денвер, США, , 09:04 — REGNUM «Даллас Старз» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

В первом периоде хоккеисты «Колорадо» вышли вперёд на две шайбы. Отличились российский защитник Никита Задоров и форвард Габриэль Ландеског.

Во втором периоде российский нападающий «Далласа» Денис Гурьянов отыграл одну шайбу, а в третьей 20-минутке «Старз» сравняли счёт после гола Джейсона Дикинсона.

Победитель матча определился в овертайме. Победную шайбу забросил защитник «Далласа» Эса Линделль.

На сегодняшний день «Даллас» занимает седьмое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 58 очков после 46 матчей. «Колорадо» идёт на девятом месте с 56 очками после 46 игр.

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